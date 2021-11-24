В Беларуси признали "экстремистским" издание "Наша Нива": за репост до 7 лет тюрьмы

Самопровозглашенные власти Беларуси признали "экстремистскими материалами" телеграмм-канал и социальные сети старейшего издания страны "Наша Нива".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой решение от 23 ноября

Детали: Решение предусматривает до 7 лет лишения свободы любому, кто опубликует или перепостит материалы "Нашей Нивы".

Для справки: 23 ноября "Нашей Ниве" исполнилось 115 лет. Это самое старое издание Беларуси.

Что было раньше: МВД Беларуси предложило лишать гражданства лиц, признанных виновными в преступлениях "экстремистской направленности", а также "установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими".

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