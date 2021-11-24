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В Беларуси признали "экстремистским" издание "Наша Нива": за репост до 7 лет тюрьмы

Среда, 24 ноября 2021, 08:34
В Беларуси признали экстремистским издание Наша Нива: за репост до 7 лет тюрьмы
Фото УП

Самопровозглашенные власти Беларуси признали "экстремистскими материалами" телеграмм-канал и социальные сети старейшего издания страны "Наша Нива".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой решение от 23 ноября

Детали: Решение предусматривает до 7 лет лишения свободы любому, кто опубликует или перепостит материалы "Нашей Нивы".

Для справки: 23 ноября "Нашей Ниве" исполнилось 115 лет. Это самое старое издание Беларуси.

Что было раньше: МВД Беларуси предложило лишать гражданства лиц, признанных виновными в преступлениях "экстремистской направленности", а также "установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими".

Предыстория:

  • В июле белорусские власти заблокировали сайт "Нашей Нивы" и арестовали ее главного редактора Ягора Марциновича и журналиста Андрея Скурко. Оба до сих пор остаются под стражей.
  • В общей сложности, по данным Белорусской ассоциации журналистов, 29 белорусских журналистов находятся под арестом, отбывают наказание или ожидают суда.
  • После беспрецедентных протестов, спровоцированных президентскими выборами в августе 2020 года, в Беларуси десятки новостных веб-сайтов были заблокированы, а независимые СМИ закрыты в рамках масштабного подавления масс-медиа.
  • Власти также признали экстремистскими сотни оппозиционных Telegram-каналов и пабликов в социальных сетях. Любому, кто пользуется такими сайтами, грозит штраф или тюремный срок.

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Темы: БеларусьСМИ
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