В Беларуси признали "экстремистским" издание "Наша Нива": за репост до 7 лет тюрьмы
Среда, 24 ноября 2021, 09:34
Самопровозглашенные власти Беларуси признали "экстремистскими материалами" телеграмм-канал и социальные сети старейшего издания страны "Наша Нива".
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой решение от 23 ноября
Детали: Решение предусматривает до 7 лет лишения свободы любому, кто опубликует или перепостит материалы "Нашей Нивы".
Для справки: 23 ноября "Нашей Ниве" исполнилось 115 лет. Это самое старое издание Беларуси.
Что было раньше: МВД Беларуси предложило лишать гражданства лиц, признанных виновными в преступлениях "экстремистской направленности", а также "установить безусловную административную ответственность за подписку на интернет-ресурсы, чьи материалы признаны экстремистскими".
Предыстория:
- В июле белорусские власти заблокировали сайт "Нашей Нивы" и арестовали ее главного редактора Ягора Марциновича и журналиста Андрея Скурко. Оба до сих пор остаются под стражей.
- В общей сложности, по данным Белорусской ассоциации журналистов, 29 белорусских журналистов находятся под арестом, отбывают наказание или ожидают суда.
- После беспрецедентных протестов, спровоцированных президентскими выборами в августе 2020 года, в Беларуси десятки новостных веб-сайтов были заблокированы, а независимые СМИ закрыты в рамках масштабного подавления масс-медиа.
- Власти также признали экстремистскими сотни оппозиционных Telegram-каналов и пабликов в социальных сетях. Любому, кто пользуется такими сайтами, грозит штраф или тюремный срок.