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У Києві понад 1,7 тисячі нових хворих на Сovid і 35 смертей за добу

Середа, 24 листопада 2021, 09:54
У Києві понад 1,7 тисячі нових хворих на Сovid і 35 смертей за добу
Фото КМДА

За добу 23 листопада у столиці зареєстрували 1 743 нових випадки коронавірусу, 35 хворих померли, подолали вірус 1 504 мешканці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 743 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 35 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (261), Дарницькому (253) та в Святошинському (226) районах.

126 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 196 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 291 437 підтверджених випадків коронавірусу, 7 284 людини померли, подолали вірус загалом 248 928 мешканців столиці.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія: 

  • За добу 23 листопада в Україні зафіксували 14 325 випадків захворювання на Covid-19, госпіталізували з коронавірусом чи підозрою на нього 4 077 осіб, померли 595 хворих, одужали 29 044 особи.

Теми: Київкоронавірус
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