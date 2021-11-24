У Києві понад 1,7 тисячі нових хворих на Сovid і 35 смертей за добу

За добу 23 листопада у столиці зареєстрували 1 743 нових випадки коронавірусу, 35 хворих померли, подолали вірус 1 504 мешканці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 743 підтверджених випадки захворювання на коронавірус і 35 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (261), Дарницькому (253) та в Святошинському (226) районах.

126 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали у лікарні 196 людей з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці 291 437 підтверджених випадків коронавірусу, 7 284 людини померли, подолали вірус загалом 248 928 мешканців столиці.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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