В Киеве свыше 1,7 тысячи новых больных Соvid и 35 смертей за сутки
За сутки 23 ноября в столице зарегистрировали 1 743 новых случая коронавируса, 35 больных умерли, преодолели вирус 1 504 жителя.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 1 743 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 35 летальных исходов от вируса".
Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (261), Дарницком (253) и Святошинском (226) районах.
126 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 196 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице 291 437 подтвержденных случаев коронавируса, 7 284 человека умерли, преодолели вирус 248 928 жителей столицы.
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Предыстория:
- За сутки 23 ноября в Украине зафиксировали 14 325 случаев заболевания Covid-19, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 4 077 человек, умерли 595 больных, выздоровели 29 044 человека.