В Киеве свыше 1,7 тысячи новых больных Соvid и 35 смертей за сутки

За сутки 23 ноября в столице зарегистрировали 1 743 новых случая коронавируса, 35 больных умерли, преодолели вирус 1 504 жителя.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 743 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 35 летальных исходов от вируса".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (261), Дарницком (253) и Святошинском (226) районах.

126 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 196 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице 291 437 подтвержденных случаев коронавируса, 7 284 человека умерли, преодолели вирус 248 928 жителей столицы.

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