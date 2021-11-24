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В оккупированном Крыму задержали 3 десятка человек: встречали адвоката возле изолятора

Среда, 24 ноября 2021, 10:29
В оккупированном Крыму задержали 3 десятка человек: встречали адвоката возле изолятора
Фото "Крымская солидарность"

В оккупированном Крыму задержали 31 человека, которые приехали под изолятор временного содержания, где отбывал 12 суток админареста адвокат Эдем Семедляев, среды задержанных – женщины и несовершеннолетняя.

Источник: "Крымская солидарность" в Facebook

Дословно "Крымская солидарность": "Под зданием ИВС в Симферополе задержали 31 человека. Среди них есть женщины". 

 
Фото "Крымская солидарность"

Детали: Задержания произошли вечером 23 ноября. Среди задержанных было 10 женщин (многие – жены политзаключённых крымских татар – ред.), в том числе девочка 14 лет, и 4 корреспондента. 

 
Фото "Крымская солидарность"

Всех задержанных активистов отвезли в разные отделения полиции – № 1 "Железнодорожный", №2 "Киевский" и № 3 "Центральный".

 
Фото "Крымская солидарность"

Их продержали в полиции до утра. В частности, утром под расписку дедушке отпустили 14-летнюю Мерьем Куламетову, ее мать осталась в отделении.

Многие задержанные по состоянию на утро 24 ноября все еще находятся в полиции. На них составляют административные протоколы.

Предыстория: 

  • 12 ноября подконтрольный России суд оккупантов в Крыму незаконно арестовал на 12 суток и оштрафовал якобы за неповиновение полиции адвоката украинских политзаключенных Эдема Семедляева.

Украинская правда

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Темы: Крымоккупациякрымские татарыправа человека
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