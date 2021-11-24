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Окупанти обстріляли з мінометів українських прикордонників на Донбасі

Середа, 24 листопада 2021, 13:01
фото ДПСУ

Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників поблизу КПВВ "Мар’їнка" на лінії розмежування в Донецькій області.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Збройні формування Російської Федерації продовжують нехтувати домовленостями щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування.

Сьогодні, після 9-ї години ранку, були обстріляні позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу "Мар’їнка", що розташований на дорожньому коридорі "Донецьк – Курахове"".

Деталі: Зазначається, що ворог застосував міномети калібру 82 мм.

Зафіксовано влучання трьох мін у місця несення служби прикордонних нарядів. Завдяки чітким та злагодженим діям прикордонників, особовий склад не постраждав, пошкоджено фортифікаційні споруди, повідомляють у ДПСУ.

Чому це важливо: В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року діє режим "всеохоплюючої тиші". Водночас російсько-окупаційні війська практично щодня порушують домовленості.

Українська правда
Теми: війнаОРДЛОПрикордонна служба


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