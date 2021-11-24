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Оккупанты обстреляли из минометов украинских пограничников на Донбассе

Среда, 24 ноября 2021, 12:01
Оккупанты обстреляли из минометов украинских пограничников на Донбассе
фото ГПСУ

Оккупанты обстреляли из минометов позиции пограничников вблизи КПВВ "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают пренебрегать договоренностями о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения.

Сегодня, после 9 часов утра, были обстреляны позиции пограничников на блокпоста первого оборонного рубежа "Марьинка", расположенного на дорожном коридоре "Донецк – Курахово"".

Детали: Враг применил минометы калибра 82 мм.

Зафиксировано попадание трех мин в места несения службы пограничных нарядов. Благодаря четким и слаженным действиям пограничников, личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения, сообщают в ГПСУ.

Почему это важно: В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 года действует режим "всеобъемлющей тишины". В то же время российско-оккупационные войска практически ежедневно нарушают договоренности.

Украинская правда
Темы: войнаОРДЛОПограничная служба
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