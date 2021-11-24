Путін заявив, що прийняв "порошок" від Covid-19, але нічого не відчув

Президент Росії Володимир Путін заявив, що взяв участь у випробуванні назальної вакцини від коронавірусу – вдихнув порошок, але нічого не відчув.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на заяву Путіна на нараді з урядовцями

Пряма мова Путіна: "Це – просто той самий шприц, тільки замість рідкої субстанції він (заступник голови центру ім. Гамалії з наукової роботи Денис Логунов, який давав вакцину в порошку Путіну – ред.) набрав порошок, попросив вдихнути глибоко на рахунок три, пшикнув з одного боку, з іншого боку.

15 хвилин я потім посидів, і все закінчилося. Жодних відчуттів, чесно кажучи, у мене не було. Просто нічого".

Деталі: Путін нагадав, що через 6 місяців після вакцинації у нього опустився рівень захисних титрів. Йому рекомендували ревакцинуватися, що він і зробив.

За словами російського президента, спочатку він зробив щеплення, а наступного дня після розмови з Логуновим "зробив другу частину цієї процедури" – вдихнув "цей порошок назальної форми".

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