Путин заявил, что принял "порошок" от Covid-19, но ничего не почувствовал

Президент России Владимир Путин заявил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса – вдохнул порошок, но ничего не почувствовал.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление Путина на совещании с членами правительства

Прямая речь Путина: "Это – просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (замглавы центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, который давал вакцину в порошке Путину – ред.) набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны.

15 минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего".

Детали: Путин напомнил, что через 6 месяцев после вакцинации у него опустился уровень защитных титров. Ему рекомендовали ревакцинироваться, что он и сделал.

По словам российского президента, сначала он сделал прививку, а на следующий день, после разговора с Логуновым, "сделал вторую часть этой процедуры" – вдохнул "этот порошок назальной формы".

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