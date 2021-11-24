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Путин заявил, что принял "порошок" от Covid-19, но ничего не почувствовал

Среда, 24 ноября 2021, 15:29
Путин заявил, что принял порошок от Covid-19, но ничего не почувствовал
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса – вдохнул порошок, но ничего не почувствовал.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на заявление Путина на совещании с членами правительства

Прямая речь Путина: "Это – просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (замглавы центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, который давал вакцину в порошке Путину – ред.) набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны.

15 минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего".

Детали: Путин напомнил, что через 6 месяцев после вакцинации у него опустился уровень защитных титров. Ему рекомендовали ревакцинироваться, что он и сделал.

По словам российского президента, сначала он сделал прививку, а на следующий день, после разговора с Логуновым, "сделал вторую часть этой процедуры" – вдохнул "этот порошок назальной формы".

Предыстория: 

  • Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник Лайт".

Темы: Путинкоронавирус
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