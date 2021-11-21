Путін каже, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу російською вакциною "Спутник Лайт".

Джерело: Путін на зустрічі з заступником директора російського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Денисом Логуновим, передає ТАСС, Інтерфакс

Пряма мова: "Сьогодні за вашою рекомендацією, за рекомендацією ваших колег я зробив ще одне щеплення – "Спутником Лайт". Це вже називається ревакцинація".

Деталі: Путін заявив, що добре почувається після проведеної ревакцинації.

"Щодо безболісності, то дві години тому мені зробили. Але я нічого не відчуваю, нормальний стан, все нормально", – розповів він.

Путін також висловив бажання взяти участь у випробуваннях назальної форми вакцини від коронавірусу "Супутник V".

У ході зустрічі з Логуновим президент РФ спитав, чи може він взяти участь в експерименті.

Логунов відповів ствердно і додав, що президенту необхідно підписати відповідну згоду, щоби взяти участь.

"Обов'язково підпишу. Можливо, сьогодні це зроблю", - відповів Путін.

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