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Путін каже, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу

Неділя, 21 листопада 2021, 18:37
Путін каже, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу
Getty Images

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу російською вакциною "Спутник Лайт".

Джерело: Путін на зустрічі з заступником директора російського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Денисом Логуновим, передає ТАСС, Інтерфакс

Пряма мова: "Сьогодні за вашою рекомендацією, за рекомендацією ваших колег я зробив ще одне щеплення – "Спутником Лайт". Це вже називається ревакцинація".

Деталі: Путін заявив, що добре почувається після проведеної ревакцинації.

"Щодо безболісності, то дві години тому мені зробили. Але я нічого не відчуваю, нормальний стан, все нормально", – розповів він.

Путін також висловив бажання взяти участь у випробуваннях назальної форми вакцини від коронавірусу "Супутник V".

У ході зустрічі з Логуновим президент РФ спитав, чи може він взяти участь в експерименті.

Логунов відповів ствердно і додав, що президенту необхідно підписати відповідну згоду, щоби взяти участь.

"Обов'язково підпишу. Можливо, сьогодні це зроблю", - відповів Путін.

Передісторія:

  • Перше щеплення проти Covid Володимир Путін зробив 23 березня, але було невідомо, якою вакциною.
  • Президент РФ вакцинувався без відеокамер. Речник російського лідера Дмитро Пєсков тоді сказав, що Путін відмовився робити щеплення публічно, тож росіянам "доведеться вірити на слово".
  • 14 квітня Путін повідомив, що щепився другим компонентом вакцини проти коронавірусу.
  • Лише у червні президент РФ зізнався, що робив щеплення російським препаратом Sputnik V.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінвакцинація
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