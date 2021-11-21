Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін каже, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу

Неділя, 21 листопада 2021, 19:37
Getty Images

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу російською вакциною "Спутник Лайт".

Джерело: Путін на зустрічі з заступником директора російського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Денисом Логуновим, передає ТАСС, Інтерфакс

Пряма мова: "Сьогодні за вашою рекомендацією, за рекомендацією ваших колег я зробив ще одне щеплення – "Спутником Лайт". Це вже називається ревакцинація".

Деталі: Путін заявив, що добре почувається після проведеної ревакцинації.

"Щодо безболісності, то дві години тому мені зробили. Але я нічого не відчуваю, нормальний стан, все нормально", – розповів він.

Путін також висловив бажання взяти участь у випробуваннях назальної форми вакцини від коронавірусу "Супутник V".

У ході зустрічі з Логуновим президент РФ спитав, чи може він взяти участь в експерименті.

Логунов відповів ствердно і додав, що президенту необхідно підписати відповідну згоду, щоби взяти участь.

"Обов'язково підпишу. Можливо, сьогодні це зроблю", - відповів Путін.

Передісторія:

  • Перше щеплення проти Covid Володимир Путін зробив 23 березня, але було невідомо, якою вакциною.
  • Президент РФ вакцинувався без відеокамер. Речник російського лідера Дмитро Пєсков тоді сказав, що Путін відмовився робити щеплення публічно, тож росіянам "доведеться вірити на слово".
  • 14 квітня Путін повідомив, що щепився другим компонентом вакцини проти коронавірусу.
  • Лише у червні президент РФ зізнався, що робив щеплення російським препаратом Sputnik V.

Теми: Путінвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

CNN: США думають над відправкою додаткової зброї в Україну

ВіДЕОУ Харкові патрульні зупинили авто "слуги" Куницького — ЗМІ

МВФ погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів

Можливий наступ РФ: США та Британія пообіцяли Резнікову "діяти на випередження"

Бойовики просять Путіна, аби росіяни могли офіційно "служити" в ОРДЛО – розвідка

фото, відеоКива живе у незадекларованому маєтку під Києвом за 21 мільйон – ЗМІ

Усі новини...
Путін
Прем’єр Польщі про Лукашенка й Путіна: "Це лише початок, диктатори не зупиняться"
Розвідка США попередила союзників про ймовірний напад Росії на Україну – NYT
Путін: Франція і Німеччина потурають курсу Києва на демонтаж "Мінська"
Останні новини
07:29
Війна на Донбасі: За добу двоє бійців отримали поранення
06:40
45 людей загинули в автобусній аварії в Болгарії
05:38
Угорщина — у п'ятірці країн з найбільшою кількістю нових COVID-хворих
04:55
CNN: США думають над відправкою додаткової зброї в Україну
03:55
8 людей загинули після перестрілки з поліцією Ріо-де-Жанейро
02:50
Водій в'їхав у різдвяний парад у США навмисно — поліція
01:51
Джонсон: Поки нема підстав повертати COVID-обмеження в Британії
00:50
ВіДЕОУ Харкові патрульні зупинили авто "слуги" Куницького — ЗМІ
00:15
МВФ погодив виділення Україні другого траншу у 700 мільйонів доларів
23:52
Можливий наступ РФ: США та Британія пообіцяли Резнікову "діяти на випередження"
Усі новини...