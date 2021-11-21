Путін каже, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу
Президент Росії Володимир Путін повідомив, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу російською вакциною "Спутник Лайт".
Джерело: Путін на зустрічі з заступником директора російського Національного дослідницького центру епідеміології та мікробіології імені Гамалії Денисом Логуновим, передає ТАСС, Інтерфакс
Пряма мова: "Сьогодні за вашою рекомендацією, за рекомендацією ваших колег я зробив ще одне щеплення – "Спутником Лайт". Це вже називається ревакцинація".
Деталі: Путін заявив, що добре почувається після проведеної ревакцинації.
"Щодо безболісності, то дві години тому мені зробили. Але я нічого не відчуваю, нормальний стан, все нормально", – розповів він.
Путін також висловив бажання взяти участь у випробуваннях назальної форми вакцини від коронавірусу "Супутник V".
У ході зустрічі з Логуновим президент РФ спитав, чи може він взяти участь в експерименті.
Логунов відповів ствердно і додав, що президенту необхідно підписати відповідну згоду, щоби взяти участь.
"Обов'язково підпишу. Можливо, сьогодні це зроблю", - відповів Путін.
Передісторія:
- Перше щеплення проти Covid Володимир Путін зробив 23 березня, але було невідомо, якою вакциною.
- Президент РФ вакцинувався без відеокамер. Речник російського лідера Дмитро Пєсков тоді сказав, що Путін відмовився робити щеплення публічно, тож росіянам "доведеться вірити на слово".
- 14 квітня Путін повідомив, що щепився другим компонентом вакцини проти коронавірусу.
- Лише у червні президент РФ зізнався, що робив щеплення російським препаратом Sputnik V.