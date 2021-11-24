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Уряд виділяє 175 мільйонів на посилення охорони кордону з Білоруссю

Середа, 24 листопада 2021, 17:16
Засідання уряду 24 листопада. фото Урядового порталу

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 175 мільйонів гривень на посилення охорони кордону у зв'язку з ускладненням оперативної обстановки на українсько-білоруській ділянці державного кордону.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пресцентр МВС, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова Шмигаля: "На посилення охоронних заходів українського кордону виділяємо 175 млн грн.

Відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні Уряду. Розуміючи непросту ситуацію на білорусько-польському кордоні, продовжуємо посилювати безпеку країни. Не можна виключати, що міграційний дестабілізаційний проєкт може бути поширений і на українсько-білоруський кордон, тож маємо бути готові до будь-якого сценарію".

Деталі: У пояснювальній записці до відповідного проєкту розпорядження КМУ йшлося про те, що Адміністрації Державної прикордонної служби мають виділити 66 910 55 грн, а Національній гвардії – майже вдвічі більшу суму 108 099 982.

Як пояснив УП речник ДПСУ Андрій Демченко, ці кошти підуть на фінансування посилених заходів з охорони кордону, які вже вживає ДПСУ разом з іншими силовими структурами: йдеться як про посилення особового складу так і виконання завдань з використанням техніки.

Як свідчить пояснювальна записка, ці кошти підуть на харчування особового складу, банно-пральне обслуговування, тверде паливо для обігріву та приготування їжі, паливно-мастильні матеріали, авіаційний газ, спеціальні засоби активної оборони, організацію розміщення в польових умовах.

Нагадаємо: 23 листопада після напрацювання плану дій та перекидання резервних сил на кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся".

Валентина Романенко, УП
Теми: кордонПрикордонна службаКабінет міністрів


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