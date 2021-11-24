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Кабмин выделяет 175 миллионов на усиление охраны границы с Беларусью

Среда, 24 ноября 2021, 17:16
Заседание правительства 24 ноября. фото Правительственного портала

Кабинет министров принял решение о выделении 175 миллионов гривен на усиление охраны границы в связи с усложнением оперативной обстановки на украино-белорусском участке государственной границы.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пресс-центр МВД, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Шмыгаля: "На усиление охранных мероприятий украинской границы выделяем 175 млн. грн.

Соответствующее решение было поддержано сегодня на заседании правительства. Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, продолжаем усиливать безопасность страны. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен и на украинско-белорусскую границу, поэтому должны быть готовы к любому сценарию".

Детали: В пояснительной записке к соответствующему проекту распоряжения КМУ шла речь, что Администрации Государственной пограничной службы должны выделить 66 910 55 грн, а Национальной гвардии – почти вдвое большую сумму 108 099 982.

Как пояснил УП спикер ГПСУ Андрей Демченко, эти средства пойдут на финансирование усиленных мер по охране границы, которые уже принимает ГПСУ вместе с другими силовыми структурами: речь идет как об усилении личного состава, так и о выполнении задач с использованием техники.

Как свидетельствует пояснительная записка, эти средства пойдут на питание личного состава, банно-стиральное обслуживание, твердое топливо для обогрева и приготовления пищи, горюче-смазочные материалы, авиационный газ, специальные средства активной обороны, организацию размещения в полевых условиях.

Напомним: 23 ноября после наработки плана действий и переброса резервных сил на границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье".

Валентина Романенко, УП
Темы: границаПограничная службаКабинет министров
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