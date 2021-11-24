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На кордоні з Білоруссю почалася спецоперація військових і правоохоронців

Середа, 24 листопада 2021, 09:17
фото ДПСУ

На кордоні з Республікою Білорусь розпочалася спільна спеціальна прикордонна операція "Полісся".

Джерело: Державна прикордонна служба, речник відомства Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: Спецоперація координується ДПСУ та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

 

Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності.

На сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та імовірність перенаправлення потоків мігрантів до України і тому правоохоронні органи спільними зусиллями вже вживають заходів з нарощення системи охорони кордону на цій ділянці.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснює: від моменту, коли почалося посилення кордону, почали прибувати резерви, відпрацьовувалися плани взаємодії, координація дій під час виникнення різних ситуацій (координація додатково залучених резервів у числі 8,5 тисяч, про які зазначав очільник МВС –ред).

Ввечері 23 листопада спецоперація офіційно розпочалася.

Також було визначено взаємодію з силами ЗСУ на випадок загострення ситуації на кордоні.

Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією організовано роботу міжвідомчих координаційних штабів на центральному та обласних рівнях, на тактичному (районному) рівні утворено координаційні групи управління.

Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

 

В межах контрольованих прикордонних районів виставлятимуться контрольні пости на автомобільних дорогах патрулюватимуться основні шляхи, що прямують до державного кордону, перевірятимуться автобусні та залізничні станції, в населених пунктах прикордоння проводитимуть превентивні заходи.    

Передісторія:

  • 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір.
  • У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні – до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.
  • Українські силовики активізували зусилля для запобігання подібній ситуації на кордоні України: було визначено 10 ділянок можливого підходу мігрантів із Білорусі.

Українська правда
Теми: кордонБілорусьбіженціПрикордонна служба


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