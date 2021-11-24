Людина загинула від вибуху гранати в окупованому Донецьку – бойовики
Середа, 24 листопада 2021, 16:24
Двоє людей постраждали внаслідок вибуху гранати у Київському районі Донецька, одна з них пізніше померла – про це повідомляє окупаційна влада ОРДО.
Джерело: "Новости Донецка" з посиланням на так званого "мера" міста
Деталі: Окупант повідомив, що о 7:43 (за київським часом – ред.) у Київському районі на вулиці Садово-Набережна стався вибух гранати, внаслідок чого постраждали двоє людей
Пізніше один постраждалий від гранати, який постраждав від вибуху, у Київському районі Донецька помер.
Про стан другого не повідомляється.