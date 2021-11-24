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Людина загинула від вибуху гранати в окупованому Донецьку – бойовики

Середа, 24 листопада 2021, 16:24
Людина загинула від вибуху гранати в окупованому Донецьку – бойовики
ото ілюстративне, VOL.GP.GOV.UA

Двоє людей постраждали внаслідок вибуху гранати у Київському районі Донецька, одна з них пізніше померла – про це повідомляє окупаційна влада ОРДО.

Джерело: "Новости Донецка" з посиланням на так званого "мера" міста

Деталі: Окупант повідомив, що о 7:43 (за київським часом – ред.) у Київському районі на вулиці Садово-Набережна стався вибух гранати, внаслідок чого постраждали двоє людей

Пізніше один постраждалий від гранати, який постраждав від вибуху, у Київському районі Донецька помер.

Про стан другого не повідомляється.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонецькОРДЛОокупація
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