Людина загинула від вибуху гранати в окупованому Донецьку – бойовики

Двоє людей постраждали внаслідок вибуху гранати у Київському районі Донецька, одна з них пізніше померла – про це повідомляє окупаційна влада ОРДО.

Джерело: "Новости Донецка" з посиланням на так званого "мера" міста

Деталі: Окупант повідомив, що о 7:43 (за київським часом – ред.) у Київському районі на вулиці Садово-Набережна стався вибух гранати, внаслідок чого постраждали двоє людей

Пізніше один постраждалий від гранати, який постраждав від вибуху, у Київському районі Донецька помер.

Про стан другого не повідомляється.