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Человек погиб от взрыва гранаты в оккупированном Донецке – боевики

Среда, 24 ноября 2021, 16:24
Человек погиб от взрыва гранаты в оккупированном Донецке – боевики
фото иллюстративное, VOL.GP.GOV.UA

Два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Киевском районе Донецка, один из них позже умер – об этом сообщает оккупационная власть ОРДО.

Источник: "Новости Донецка" со ссылкой на так называемого "мэра" города

Детали: Оккупант сообщил, что в 7:43 (по киевскому времени – ред.) в Киевском районе по улице Садово-Набережная произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека

Позже один пострадавший от взрыва гранаты в Киевском районе Донецка скончался.

О состоянии второго не сообщается.

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Темы: ДонецкОРДЛОоккупация
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