Человек погиб от взрыва гранаты в оккупированном Донецке – боевики
Среда, 24 ноября 2021, 17:24
Два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Киевском районе Донецка, один из них позже умер – об этом сообщает оккупационная власть ОРДО.
Источник: "Новости Донецка" со ссылкой на так называемого "мэра" города
Детали: Оккупант сообщил, что в 7:43 (по киевскому времени – ред.) в Киевском районе по улице Садово-Набережная произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека
Позже один пострадавший от взрыва гранаты в Киевском районе Донецка скончался.
О состоянии второго не сообщается.