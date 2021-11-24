Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Человек погиб от взрыва гранаты в оккупированном Донецке – боевики

Среда, 24 ноября 2021, 17:24
фото иллюстративное, VOL.GP.GOV.UA

Два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Киевском районе Донецка, один из них позже умер – об этом сообщает оккупационная власть ОРДО.

Источник: "Новости Донецка" со ссылкой на так называемого "мэра" города

Детали: Оккупант сообщил, что в 7:43 (по киевскому времени – ред.) в Киевском районе по улице Садово-Набережная произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека

Позже один пострадавший от взрыва гранаты в Киевском районе Донецка скончался.

О состоянии второго не сообщается.

Темы: ДонецкОРДЛОоккупация
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о госперевороте в Украине, новый штамм COVID-19

Байден планирует позвонить Зеленскому и Путину

Чиновник из Белого дома позвонил Ермаку касательно российских войск на границе

Ляшко рассказал, когда разрешат делать третью дозу вакцины против COVID-19

ФОТО, ВИДЕОВ Киеве ультраправые разгромили известный бар и избили охранников

Новости 26 ноября: прессмарафон Зеленского, расчеты МВФ

Все новости...
Донецк
Прятала взрывчатку в муке: в Донецкой области задержали пособницу боевиков
Оккупанты сообщили, что 10 тысяч жителей Донецка остались без света
Миссия ОБСЕ сообщила детали блокировки ее работы в Донецке
Последние новости
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский о госперевороте в Украине, новый штамм COVID-19
07:21
Российские наемники стреляли у Марьинки и Новомихайловки
06:45
Политзаключенного Марченко этапировали в Бурятию — жена
06:00
Латвия установила 37-километровый забор на границе с Беларусью
04:59
Германия во второй раз возглавила мировой рейтинг заболеваемости COVID-19
03:58
В Нидерландах у прибывших из ЮАР пассажиров обнаружили десяток случаев COVID
02:45
В Мексике автобус врезался в дом, 19 погибших
01:44
Нидерланды усилили локдаун
00:45
СМИ: ВТО отменила первую за четыре года встречу из-за нового COVID-штамма
23:52
В Днепропетровской области смертельное ДТП: погибла мать с ребенком
Все новости...