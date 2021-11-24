Человек погиб от взрыва гранаты в оккупированном Донецке – боевики

Два человека пострадали в результате взрыва гранаты в Киевском районе Донецка, один из них позже умер – об этом сообщает оккупационная власть ОРДО.

Источник: "Новости Донецка" со ссылкой на так называемого "мэра" города

Детали: Оккупант сообщил, что в 7:43 (по киевскому времени – ред.) в Киевском районе по улице Садово-Набережная произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека

Позже один пострадавший от взрыва гранаты в Киевском районе Донецка скончался.

О состоянии второго не сообщается.