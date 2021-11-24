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СБУ викрила військового, якого підозрюють у шпигуванні на користь Росії

Середа, 24 листопада 2021, 18:49
СБУ викрила військового, якого підозрюють у шпигуванні на користь Росії
ФОТО: Департамент контррозвідки СБУ

Служба безпеки України викрила військовослужбовця Повітряних сил України, якого підозрюють у зборі та передачі таємних даних розвідці Росії.

Джерело: сайт СБУ 

Пряма мова: "Військова контррозвідка СБУ продовжує системно протидіяти розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти оборонного потенціалу нашої держави. У Вінницькій області викрито посадовця однієї з військових частин Повітряних сил Збройних Сил України на прихованому збиранні секретних відомостей.

Перевіряється інформація щодо причетності військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб".

Деталі: За версією слідчих, шпигун збирав дані про протиповітряну оборону української авіації на своєму робочому місці та зберігав їх у себе вдома. Ці дані становлять державну таємницю.

Слідчі СБУ також встановили, що двоє близьких родичів посадовця добровільно набули громадянства РФ, проживаючи в окупованому Криму до 2017 року. Один із них приховав факт свого громадянства при вступі до вищого навчального закладу Збройних сил України.

Шпигуну скасували доступ до держтаємниці, а також звільнили його з посади в одному з військових вишів.

Що було раніше: Улітку на Черкащині СБУ затримало агента російської військової розвідки.

Українська правда
Теми: розвідкадержзрадаРосіявійнаВінницька область
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