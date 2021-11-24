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СБУ разоблачила военного, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Среда, 24 ноября 2021, 19:49
Фото: Департамент контрразведки СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащего Воздушных сил Украины, подозреваемого в сборе и передаче секретных данных разведке России.

Источник: сайт СБУ

Прямая речь: "Военная контрразведка СБУ продолжает системно противодействовать разведывательно-подрывной деятельности спецслужб РФ против оборонного потенциала нашего государства. В Винницкой области разоблачен чиновник одного из воинских частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на скрытом сборе секретных сведений.

Проверяется информация о причастности военнослужащего к агентурной сети российских спецслужб".

Детали: По версии следователей, шпион собирал данные о противовоздушной обороне украинской авиации на своем рабочем месте и хранил их у себя дома. Эти данные составляют государственную тайну.

Следователи СБУ также установили, что двое близких родственников чиновника добровольно приобрели гражданство РФ, проживая в оккупированном Крыму до 2017 года. Один из них скрыл факт своего гражданства при поступлении в высшее учебное заведение Вооруженных сил Украины.

Подозреваемому шпиону аннулировали доступ к гостайне, а также уволили его с должности в одном из военных вузов.

Что было раньше: Летом в Черкасской области СБУ задержала агента российской военной разведки.

Украинская правда
Темы: разведкагосизменаРосcиявойнаВинницкая область
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