США засудили затримання кримських татар в окупованому Сімферополі

Посольство США в Україні засудило затримання російськими ОМОНівцями 31 активіста в Сімферополі 23 листопада.

Джерело: twitter посольства

Пряма мова: "Ми засуджуємо масовий арешт Росією кримських татар, які вчора ввечері мирно зібралися на підтримку адвоката Едема Семедляєва. Ми закликаємо до негайного звільнення затриманих, і звільнення всіх українських політв’язнів Росії".

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