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США засудили затримання кримських татар в окупованому Сімферополі

Середа, 24 листопада 2021, 20:29
Будівля посольства США в Києві. Фото: Getty Images

Посольство США в Україні засудило затримання російськими ОМОНівцями 31 активіста в Сімферополі 23 листопада.

Джерело: twitter посольства 

Пряма мова: "Ми засуджуємо масовий арешт Росією кримських татар, які вчора ввечері мирно зібралися на підтримку адвоката Едема Семедляєва. Ми закликаємо до негайного звільнення затриманих, і звільнення всіх українських політв’язнів Росії".

Передісторія:

  • Проти ночі 24 листопада окупанти в Криму затримали 31 людину біля слідчого ізолятора в Сімферополі. Вони зустрічали звільненого адвоката Едема Семедляєва.
  • Зранку дії окупантів засудили в посольстві Великої Британії.

Українська правда
Теми: Кримкримські татариСША


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