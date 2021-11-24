США засудили затримання кримських татар в окупованому Сімферополі
Середа, 24 листопада 2021, 20:29
Посольство США в Україні засудило затримання російськими ОМОНівцями 31 активіста в Сімферополі 23 листопада.
Джерело: twitter посольства
Пряма мова: "Ми засуджуємо масовий арешт Росією кримських татар, які вчора ввечері мирно зібралися на підтримку адвоката Едема Семедляєва. Ми закликаємо до негайного звільнення затриманих, і звільнення всіх українських політв’язнів Росії".
Передісторія:
- Проти ночі 24 листопада окупанти в Криму затримали 31 людину біля слідчого ізолятора в Сімферополі. Вони зустрічали звільненого адвоката Едема Семедляєва.
- Зранку дії окупантів засудили в посольстві Великої Британії.
Українська правда