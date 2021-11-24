США осудили задержание крымских татар в оккупированном Симферополе

Посольство США в Украине осудило задержание российскими ОМОНовцами 31 активиста в Симферополе 23 ноября.

Источник: twitter посольства

Прямая речь: "Мы осуждаем массовый арест Россией крымских татар, которые вчера вечером мирно собрались в поддержку адвоката Эдема Семедляева. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных и освобождению всех украинских политзаключенных России".

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