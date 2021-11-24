США осудили задержание крымских татар в оккупированном Симферополе
Среда, 24 ноября 2021, 20:29
Посольство США в Украине осудило задержание российскими ОМОНовцами 31 активиста в Симферополе 23 ноября.
Источник: twitter посольства
Прямая речь: "Мы осуждаем массовый арест Россией крымских татар, которые вчера вечером мирно собрались в поддержку адвоката Эдема Семедляева. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных и освобождению всех украинских политзаключенных России".
Предыстория:
- В ночь на 24 ноября оккупанты в Крыму задержали 31 человека возле следственного изолятора в Симферополе. Они встречали уволенного адвоката Эдема Семедляева.
- Утром действия оккупантов осудили в посольстве Великобритании.
Украинская правда