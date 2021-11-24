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Речник Зеленського не знає, де і як президент святкував ювілей Єрмака

Середа, 24 листопада 2021, 21:57
Сергій Никифоров, фото ОП

Прессекретар президента Сергій Никифоров відреагував на розслідування "Української правди" щодо святкування дня народження глави Офісу президента Андрія Єрмака у Карпатах та відповів, що не знає, як Володимир Зеленський проводить свій вільний час.

Джерело: Никифоров у коментарі "Українській правді"

Деталі: Речник президента наголосив, що він не знає, чи був глава держави у Карпатах на святкуванні ювілею Єрмака. Никифоров наголосив, що бачив Зеленського у п’ятницю, неділю (на Інститутській - ред.) та понеділок.

Разом із тим прессекретар президента не зміг відповісти, о котрій Зеленський пішов з роботи, а також чи був він на робочому місці до кінця робочого дня (у розслідуванні УП йшлося, що Єрмак та Зеленський поїхали з роботи в обід – ред.), нагадавши, що повідомляти таку інформацію "це питання безпеки".

Сам Никифоров наголосив, що "ні в Києві, ні в Карпатах, ніде" не брав участь у святкуванні ювілею глави Офісу президента.

Речник також не зміг назвати точний час, коли президент прибув на роботу в понеділок, а у розслідуванні УП йдеться, що Зеленський та Єрмак потрапили на роботу близько 17:00.

Роман Петренко, УП
Теми: ЗеленськийОфіс президентаАндрій Єрмак


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