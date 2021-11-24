Спикер Зеленского не знает, где и как президент праздновал юбилей Ермака

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отреагировал на расследование "Украинской правды" по поводу празднования дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака в Карпатах и ​​ответил, что не знает, как Владимир Зеленский проводил свое свободное время.

Никифоров в комментарии "Украинской правде"

Детали: Спикер президента подчеркнул, что он не знает, был ли глава государства в Карпатах на праздновании юбилея Ермака. Никифоров подчеркнул, что видел Зеленского в пятницу, воскресенье и понедельник.

Вместе с тем пресс-секретарь президента затруднился ответить, в котором часу Зеленский ушел с работы, а также был ли он на рабочем месте до конца рабочего дня (в расследовании УП говорилось, что Ермак и Зеленский уехали с работы в обед – ред.), напомнив, что сообщать такую ​​информацию "это вопрос безопасности".

Сам Никифоров подчеркнул, что "ни в Киеве, ни в Карпатах, нигде" не участвовал в праздновании юбилея главы Офиса президента.

Спикер также затруднился назвать точное время, когда президент прибыл на работу в понедельник, а в расследовании УП говорится, что Зеленский и Ермак попали на работу около 17:00.