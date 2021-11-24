Ліга Чемпіонів: "Шахтар" програв "Інтеру" та втратив шанс на плей-офф

Футболісти донецького "Шахтаря" у своєму п'ятому матчі групового етапу Ліги чемпіонів програли міланському "Інтеру" з рахунком 2:0 та втратили шанс на вихід до стадії плей-офф.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Дубль у ворота Трубіна оформив боснійський форвард Едін Джеко на 62-й та 67-й хвилинах.

Наступний матч "Шахтар" зіграє у Києві проти молдовського "Шерифа", але він не вплине ні на що. Гірники завершать свій виступ в Лізі Чемпіонів у цьому сезоні.

З 5 матчів у "Шахтаря" майже ідентична ситуація з "Динамо" - чотири поразки та одна нічия.

Проте у донецького клубу на 2 пропущених голи більше – вони пропустили 11, але забили, як і кияни, один.