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Лига Чемпионов: "Шахтер" проиграл "Интеру" и упустил шанс на плей-офф

Среда, 24 ноября 2021, 21:14
Лига Чемпионов: Шахтер проиграл Интеру и упустил шанс на плей-офф

Футболисты донецкого "Шахтера" в своем пятом матче группового этапа Лиги чемпионов проиграли миланскому "Интеру" со счетом 2:0 и упустили шанс на выход в стадию плей-офф.

Источник: трансляция матча

Детали: Дубль в ворота Трубина оформил боснийский форвард Эдин Джеко на 62-й и 67-й минутах.

Следующий матч "Шахтер" сыграет в Киеве против молдавского "Шерифа", но он не повлияет ни на что. Горняки завершат свое выступление в Лиге Чемпионов в нынешнем сезоне.

Из 5 матчей у "Шахтера" почти идентичная ситуация с "Динамо" – четыре поражения и одна ничья.

Однако у донецкого клуба на 2 гола больше пропущенных – они пропустили 11, но забили, как и киевляне, один.

Роман Петренко, УП

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Темы: футболШахтерДонецкИталия
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