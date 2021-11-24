Лига Чемпионов: "Шахтер" проиграл "Интеру" и упустил шанс на плей-офф
Среда, 24 ноября 2021, 21:14
Футболисты донецкого "Шахтера" в своем пятом матче группового этапа Лиги чемпионов проиграли миланскому "Интеру" со счетом 2:0 и упустили шанс на выход в стадию плей-офф.
Источник: трансляция матча
Детали: Дубль в ворота Трубина оформил боснийский форвард Эдин Джеко на 62-й и 67-й минутах.
Следующий матч "Шахтер" сыграет в Киеве против молдавского "Шерифа", но он не повлияет ни на что. Горняки завершат свое выступление в Лиге Чемпионов в нынешнем сезоне.
Из 5 матчей у "Шахтера" почти идентичная ситуация с "Динамо" – четыре поражения и одна ничья.
Однако у донецкого клуба на 2 гола больше пропущенных – они пропустили 11, но забили, как и киевляне, один.
Роман Петренко, УП