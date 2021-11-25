Ще 10 камер автофіксації порушень ПДР з’являться на дорогах України
З 26 листопада ще 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху запрацюють на дорогах України.
Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у facebook
Нові камери з’являться на автдорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей.
Розташування приладів:
м. Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД")
- вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок спрямування приладу вул. Лермонтова
м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини
- вул. Княгині Ольги, 100-К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого
м. Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД")
- просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальця
Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД")
- на 36 км+492 автодороги Н-20 напрямок спрямування приладу м. Костянтинівка
Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД")
- на 139 км+684 автодороги М-14 напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка
- на 200 км+036 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв
Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД")
- на 394 км+318 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів
- на 328 км+826 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ
Харківська область (1 прилад контролю "КАСКАД")
- на 49 км+934 автодороги Р-46 напрямок спрямування приладу вул. Шевченка м. Богодухів
Отже, з 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення 246 приладів, які розташовані у 24 містах та 15 областях.
Нагадаємо: З 3 листопада на дорогах України запрацювали ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.