Ще 10 камер автофіксації порушень ПДР з’являться на дорогах України

З 26 листопада ще 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху запрацюють на дорогах України.

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у facebook

Нові камери з’являться на автдорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей.

Розташування приладів:

м. Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД")

вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок спрямування приладу вул. Лермонтова

м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")

просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини

вул. Княгині Ольги, 100-К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого

м. Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД")

просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальця

Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД")

на 36 км+492 автодороги Н-20 напрямок спрямування приладу м. Костянтинівка

Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД")

на 139 км+684 автодороги М-14 напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка

на 200 км+036 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв

Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД")

на 394 км+318 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 328 км+826 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ

Харківська область (1 прилад контролю "КАСКАД")

на 49 км+934 автодороги Р-46 напрямок спрямування приладу вул. Шевченка м. Богодухів

Отже, з 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення 246 приладів, які розташовані у 24 містах та 15 областях.

Нагадаємо: З 3 листопада на дорогах України запрацювали ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.