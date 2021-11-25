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Ще 10 камер автофіксації порушень ПДР з’являться на дорогах України

Четвер, 25 листопада 2021, 00:32
фото Патрульної поліції

З 26 листопада ще 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху запрацюють на дорогах України.

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у facebook

Нові камери з’являться на автдорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей.

Розташування приладів:

м. Запоріжжя (1 прилад контролю "КАСКАД")

  • вул. Немировича-Данченка, 73 напрямок спрямування приладу вул. Лермонтова

м. Львів (2 прилади контролю "КАСКАД")

  • просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини
  • вул. Княгині Ольги, 100-К напрямок спрямування приладу вул. Володимира Великого

м. Тернопіль (1 прилад контролю "КАСКАД")

  • просп. Степана Бандери, 90 напрямок спрямування приладу вул. Євгена Коновальця

Донецька область (1 прилад контролю "КАСКАД")

  • на 36 км+492 автодороги Н-20 напрямок спрямування приладу м. Костянтинівка

Миколаївська область (2 прилади контролю "КАСКАД")

  • на 139 км+684 автодороги М-14 напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка
  • на 200 км+036 автодороги Н-24 напрямок спрямування приладу м. Миколаїв

Рівненська область (2 прилади контролю "КАСКАД")

  • на 394 км+318 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів
  • на 328 км+826 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Київ

Харківська область (1 прилад контролю "КАСКАД")

  • на 49 км+934 автодороги Р-46 напрямок спрямування приладу вул. Шевченка м. Богодухів

Отже, з 26 листопада автоматично фіксуватимуть правопорушення 246 приладів, які розташовані у 24 містах та 15 областях.

Нагадаємо: З 3 листопада на дорогах України запрацювали ще 18 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху.

Українська правда
Теми: дорогиавтополіція


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