Еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Украины

С 26 ноября еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения заработают на дорогах Украины.

Источник: первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в facebook

Новые камеры появятся на автодорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей.

Расположение приборов:

г. Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД")

ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины

ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого

г. Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД")

просп. Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка

Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора с. Константиновка

на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев

Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов

на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев

Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко г. Богодухов

Следовательно, с 26 ноября автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.

Напомним: С 3 ноября на дорогах Украины заработали еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.