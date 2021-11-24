Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Украины

Среда, 24 ноября 2021, 23:32
Еще 10 камер автофиксации нарушений ПДД появятся на дорогах Украины
ФОТО ПАТРУЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ

С 26 ноября еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения заработают на дорогах Украины.

Источник: первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в facebook

Новые камеры появятся на автодорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей.

Расположение приборов:

г. Запорожье (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • ул. Немировича-Данченко, 73 направление направления прибора ул. Лермонтова

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Червоной Калины
  • ул. Княгини Ольги, 100-К направление направления прибора ул. Владимира Великого

г. Тернополь (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • просп. Степана Бандеры, 90 направление направления прибора ул. Евгения Коновальца

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка

Николаевская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 139 км+684 автодороги М-14 направление направления прибора с. Константиновка
  • на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев

Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

  • на 394 км+318 автодороги М-06 направление направления прибора г. Львов
  • на 328 км+826 автодороги М-06 направление направления прибора г. Киев

Харьковская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

  • на 49 км+934 автодороги Р-46 направление направления прибора ул. Шевченко г. Богодухов

Следовательно, с 26 ноября автоматически будут фиксировать правонарушения 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.

Напомним: С 3 ноября на дорогах Украины заработали еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: дорогиавтополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
дороги
Пентагон об ударах по Чонгарскому мосту: Это битва Украины, они ее планируют
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
В центре Киева перекроют улицы
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: