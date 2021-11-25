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На блокпосту біля Горлівки бойовики не пропустили два патрулі ОБСЄ

Четвер, 25 листопада 2021, 00:57
На блокпосту біля Горлівки бойовики не пропустили два патрулі ОБСЄ
фото: ОБСЄ

Два патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ проросійські найманці не пропустили на блокпосту біля Горлівки.

Джерело: оперативний звіт СММ ОБСЄ

Деталі: О 10:39 24 листопада патруль СММ у складі 5 осіб на двох автомобілях, який прямував із Донецька, прибув на блокпост збройних формувань поблизу н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), щоб проїхати до підконтрольних урядові районів.

На блокпосту два явно озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль Місії, пославшись на "відсутність дозволу" для здійснення патрулем СММ перетину. О 14:54 патруль Місії повернувся в Донецьк.

Об 11:40 другий патруль СММ у складі 5 осіб на двох автомобілях, який прямував із н. п. Краматорськ (підконтрольний урядові, 83 км на північ від Донецька), прибув на блокпост збройних формувань, щоб проїхати до непідконтрольних урядові районів тим самим маршрутом перетину, яким прямував перший патруль.

На блокпосту член збройних формувань не пропустив патруль Місії, пославшись на "необхідність дозволу" від його командира. О 12:22 патруль СММ залишив блокпост і повернувся до Краматорська.

В обох випадках Місія заздалегідь інформувала збройні формуваннями про здійснення патрулями перетинів відповідно до операційних процедур, пов’язаних із COVID-19.

Українська правда

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Теми: ДонбасОБСЄвійна
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