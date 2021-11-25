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На блокпосту возле Горловки боевики не пропустили два патруля ОБСЕ

Четверг, 25 ноября 2021, 01:57
фото: ОБСЕ

Два патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пророссийские наемники не пропустили на блокпосту возле Горловки.

Источник: оперативный отчет СММ ОБСЕ

Детали: В 10:39 24 ноября патруль СММ в составе 5 человек на двух автомобилях, следовавший из Донецка, прибыл на блокпост вооруженных формирований вблизи н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), чтобы проехать в подконтрольные правительству районы.

На блокпосту два явно вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии, сославшись на "отсутствие разрешения" для осуществления патрулем СММ пересечения. В 14.54 патруль Миссии вернулся в Донецк.

В 11:40 второй патруль СММ в составе 5 человек на двух автомобилях, следовавший с н. п. Краматорск (подконтрольный правительству, 83 км к северу от Донецка), прибыл на блокпост вооруженных формирований, чтобы проехать в неподконтрольные правительству районы по тому же маршруту пересечения, по которому следовал первый патруль.

На блокпосту член вооруженных формирований не пропустил патруль Миссии, сославшись на "необходимость разрешения" от его командира. В 12:22 патруль СММ покинул блокпост и вернулся в Краматорск.

В обоих случаях Миссия заранее информировала вооруженные формирования об осуществлении патрулями пересечений в соответствии с операционными процедурами, связанными с COVID-19.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕвойна
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