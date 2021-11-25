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Канада розглядає два способи посилення військової допомоги Україні

Четвер, 25 листопада 2021, 03:10
фото: Getty Images

Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі скупчення російських військ на кордоні України.

Джерело: The Globe and Mail із посиланням на джерела

Деталі: Ідеться про два варіанти посилення військової місії Канади, які розглядає новопризначена міністерка оборони Аніта Ананд.

Один із них – перекидання кількох сотень військових на підтримку канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчальній місії.

Інший варіант – переміщення військового корабля в Чорне море або передислокацію деяких винищувачів CF-18, які зараз базуються в Румунії.

Нагадаємо: Секретар РНБОУ Олексій Данілов, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець та заступник міністра оборони Анатолій Петренко обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд.

Теми: Канадаармія


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