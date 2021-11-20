Данілов обговорив безпеку на кордонах із міністеркою оборони Канади

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на чолі української делегації бере участь у роботі Галіфакського безпекового форуму (Канада).

Джерело: пресслужба РНБО

Деталі: У рамках роботи форуму секретар РНБОУ, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець та заступник міністра оборони Анатолій Петренко обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд.

Данілов також візьме участь у одній із сесій у рамках форуму, який триватиме 19-21 листопада.

У рамках робочого візиту він також обміняється думками щодо безпекової ситуації в Україні і світі з керівниками безпекових органів країн-учасниць форуму.