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Данілов обговорив безпеку на кордонах із міністеркою оборони Канади

Субота, 20 листопада 2021, 08:15
Данілов обговорив безпеку на кордонах із міністеркою оборони Канади
Фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на чолі української делегації бере участь у роботі Галіфакського безпекового форуму (Канада).

Джерело: пресслужба РНБО

Деталі: У рамках роботи форуму секретар РНБОУ, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець та заступник міністра оборони Анатолій Петренко обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд.

Данілов також візьме участь у одній із сесій у рамках форуму, який триватиме 19-21 листопада.

У рамках робочого візиту він також обміняється думками щодо безпекової ситуації в Україні і світі з керівниками безпекових органів країн-учасниць форуму.

Теми: кордонРНБОДаніловКанада
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