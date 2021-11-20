Данілов обговорив безпеку на кордонах із міністеркою оборони Канади
Субота, 20 листопада 2021, 08:15
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на чолі української делегації бере участь у роботі Галіфакського безпекового форуму (Канада).
Джерело: пресслужба РНБО
Деталі: У рамках роботи форуму секретар РНБОУ, заступник керівника Офісу президента України Роман Машовець та заступник міністра оборони Анатолій Петренко обговорили безпекову ситуацію навколо українських кордонів з міністеркою національної оборони Канади Анітою Ананд.
Данілов також візьме участь у одній із сесій у рамках форуму, який триватиме 19-21 листопада.
У рамках робочого візиту він також обміняється думками щодо безпекової ситуації в Україні і світі з керівниками безпекових органів країн-учасниць форуму.