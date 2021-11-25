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Канада рассматривает два способа усиления военной помощи Украине

Четверг, 25 ноября 2021, 03:10
фото: Getty Images

Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне скопления русских войск на границе Украины.

Источник: The Globe and Mail со ссылкой на источники

Детали: Речь идет о двух вариантах усиления военной миссии Канады, которые рассматривает новоназначенная министр обороны Анита Ананд.

Один из них – перемещение нескольких сотен военных в поддержку канадских солдат, уже находящихся в Украине на учебной миссии.

Другой вариант – перемещение военного корабля в Черное море или передислокацию некоторых истребителей CF-18, базирующихся сейчас в Румынии.

Напомним: Секретарь СНБОУ Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Анатолий Петренко обсудили ситуацию в сфере безопасности вокруг украинских границ с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

Темы: Канадаармия
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