Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада рассматривает два способа усиления военной помощи Украине

Четверг, 25 ноября 2021, 02:10
Канада рассматривает два способа усиления военной помощи Украине
фото: Getty Images

Канада рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне скопления русских войск на границе Украины.

Источник: The Globe and Mail со ссылкой на источники

Детали: Речь идет о двух вариантах усиления военной миссии Канады, которые рассматривает новоназначенная министр обороны Анита Ананд.

Один из них – перемещение нескольких сотен военных в поддержку канадских солдат, уже находящихся в Украине на учебной миссии.

Другой вариант – перемещение военного корабля в Черное море или передислокацию некоторых истребителей CF-18, базирующихся сейчас в Румынии.

Напомним: Секретарь СНБОУ Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Анатолий Петренко обсудили ситуацию в сфере безопасности вокруг украинских границ с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Канадаармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
Все новости...
Реклама: