Британські вчені виявили новий штам Covid із 32 мутаціями

Британські вчені виявили новий варіант Covid, ще більш небезпечний, ніж попередні, і стійкий до вакцин, проте який не є дуже поширеним.

Джерело: британські дослідники, Daily Mail

Деталі: Британські експерти вважають, що новий варіант Covid виник у Ботсвані

Наразі відомо про 10 випадків цього штаму у трьох країнах.

Він містить 32 мутації.

Британський генетик припустив, що штам міг виникнути під час тривалої інфекції у людини з ослабленим імунітетом, наприклад, у хворого на СНІД.

Доктор Том Пікок, вірусолог з коледжу Лондона, який першим помітив поширення нового штаму, описав комбінацію мутацій у варіанті як "жахливу" і назвав його "гіршим за всі інші".

Проте інші вчені заявили, що безпрецедентна кількість мутацій штаму може зробити його "нестабільним", не даючи набути широкого поширення.

Нині у Ботсвані виявлено три зараження новим штамом, в Південній Африці — шість, а також один випадок у Гонконгу.

Нагадаємо: Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.