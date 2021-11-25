Британські вчені виявили новий штам Covid із 32 мутаціями
Британські вчені виявили новий варіант Covid, ще більш небезпечний, ніж попередні, і стійкий до вакцин, проте який не є дуже поширеним.
Джерело: британські дослідники, Daily Mail
Деталі: Британські експерти вважають, що новий варіант Covid виник у Ботсвані
Наразі відомо про 10 випадків цього штаму у трьох країнах.
Він містить 32 мутації.
Британський генетик припустив, що штам міг виникнути під час тривалої інфекції у людини з ослабленим імунітетом, наприклад, у хворого на СНІД.
Доктор Том Пікок, вірусолог з коледжу Лондона, який першим помітив поширення нового штаму, описав комбінацію мутацій у варіанті як "жахливу" і назвав його "гіршим за всі інші".
Проте інші вчені заявили, що безпрецедентна кількість мутацій штаму може зробити його "нестабільним", не даючи набути широкого поширення.
Нині у Ботсвані виявлено три зараження новим штамом, в Південній Африці — шість, а також один випадок у Гонконгу.
Нагадаємо: Варіант коронавірусу "Дельта" значно заразніший, із більшою ймовірністю подолає захист вакцин і може викликати більш серйозне захворювання, ніж усі інші відомі версії вірусу, відповідно до внутрішньої презентації, поширеної в Центрах із контролю й профілактики захворювань США.