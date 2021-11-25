Британские ученые обнаружили новый штамм Covid с 32 мутациями

Британские ученые обнаружили новый вариант Covid, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам, однако не очень распространенный.

Источник: британские исследователи, Daily Mail

Детали: Британские эксперты считают, что новый вариант Covid возник в Ботсване

Пока известно о 10 случаях этого штамма в трех странах.

Он содержит 32 мутации.

Британский генетик предположил, что штамм мог возникнуть во время длительной инфекции у человека с ослабленным иммунитетом, например у больного СПИДом.

Доктор Том Пикок, вирусолог из колледжа Лондона, первым заметил распространение нового штамма, описал комбинацию мутаций в варианте как "ужасную" и назвал его "хуже всех остальных".

Однако другие ученые заявили, что беспрецедентное количество мутаций штамма может сделать его "нестабильным", не давая широкого распространения.

В настоящее время в Ботсване обнаружены три заражения новым штаммом, в Южной Африке — шесть, а также один случай в Гонконге.

Напомним: Вариант коронавируса "Дельта" гораздо более заразен, с большей вероятностью преодолеет защиту вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса, согласно внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.