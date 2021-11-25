Естонія направляє військових на польсько-білоруський кордон
Естонія вирішила направити на охорону польсько-білоруського кордону 60 військовослужбовців.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на командувача Сил оборони Естонії генерал-лейтенанта Мартіна Херема
Пряма мова Херема: "Міграційна криза на кордоні з Польщею показує, що деякі країни продовжують використовувати міграцію як зброю. Урок польської кризи полягає в тому, що міграційна зброя, яку Росія використовувала кілька років тому, все ще знаходиться в руках деяких країн, і ми повинні бути готові до цього".
Деталі: Військові вирушать до Польщі наступного тижня. До команди увійдуть сапери, розвідники, спостерігачі та інтендантська служба. Вони займатимуться будівництвом та ремонтом прикордонних загороджень, підтримкою прикордонної служби та збройних сил Польщі.
Херем також повідомив, що відмова ЗМІ у допуску на польський кордон є не цензурою, а заходом безпеки – оскільки все, що показують на відкритому телебаченні, "ненавмисно відіграє роль розвідувального елемента для іншої сторони" і "та сторона вміє дуже добре це використати".
Коментуючи інформацію, що Росія може почати приймати мігрантів через аеропорт Пскова та переправляти їх до кордонів із Балтією, Херем зазначив, що "отримана інформація не викликає побоювань".
Він також висловив упевненість, що "Сили оборони Естонії готові швидко відреагувати на можливу кризу".
Передісторія:
- 8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні безпрецедентно загострилася. Туди прибула велика група мігрантів у супроводі білоруських силовиків. Після кількох спроб штурму кордону, що виявились невдалими, вони розбили табір.
- У Польщі кажуть, що загалом з білоруського боку поруч з кордоном може перебувати кілька тисяч людей, а в цілому в країні – до 15 тисяч іноземців, які збираються нелегально перетнути кордон ЄС.
- Українські силовики активізували зусилля для запобігання подібній ситуації на кордоні України: було визначено 10 ділянок можливого підходу мігрантів із Білорусі.