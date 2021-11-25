Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Эстония направляет военных на польско-белорусскую границу

Четверг, 25 ноября 2021, 09:45
Мигранты на белорусско-польской границе. Фото AFP via Getty Images

Эстония решила направить на охрану польско-белорусской границы 60 военнослужащих.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема

Прямая речь Херема: "Миграционный кризис на границе с Польшей показывает, что некоторые страны продолжают использовать миграцию как оружие. Урок польского кризиса состоит в том, что миграционное оружие, которое Россия использовала несколько лет назад, все еще находится в руках некоторых стран, и мы должны быть к этому готовы".

Детали: Военные направятся в Польшу на будущей неделе. В команду войдут саперы, разведчики, наблюдатели и интендантская служба. Они будут заниматься строительством и ремонтом пограничных заграждений, поддержкой пограничной службы и вооруженных сил Польши.

Херем также сообщил, что отказ СМИ в допуске на польскую границу является не цензурой, а мерой безопасности – поскольку все, что показивают по открытому телевидению "непреднамеренно играет роль разведывательного элемента для другой стороны" и "та сторона умеет очень хорошо это использовать".

Комментируя информацию, что Россия может начать принимать мигрантов через аэропорт Пскова и переправлять их до границ с Балтией, Херем отметил, что "полученная информация не вызывает опасений".
Он также выразил уверенность, что "Силы обороны Эстонии готовы быстро отреагировать на возможный кризис".

Предыстория: 

  • 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь.
  • В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые хотят нелегально пересечь границу ЕС.
  • Украинские силовики активизировали усилия для предотвращения подобной ситуации на границе Украины: было определено 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси.

Темы: ЭстонияБеларусьПольшаграница
powered by lun.ua
Главное сегодня

Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Германии

НАТО не считает блефом скопление войск РФ возле Украины – генсек

Богдан обвинил Зеленского во лжи

Янукович решил обжаловать свое устранение с должности президента

Стало известно имя погибшего в пятницу военного

уточненоВзрыв в доме в Николаевской области: есть погибшие и пострадавшие

Все новости...
Эстония
Эстония установила ограждение на границе с Россией
В Эстонии военные начали строить ограждение на границе с РФ
Эстония: Лукашенко хочет от ЕС признания и отмены санкций в обмен на прекращение миграционного кризиса
Последние новости
00:58
Из-за новых законов тысячи людей в Сербии вышли на акции протеста
00:33
Боевики снова не пропустили патрули ОБСЕ на оккупированные территории
23:53
обновленоВзрыв на Николаевщине: спасатели продолжают искать двух человек
23:19
Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Германии
23:07
Загрязнение вод в Киеве приобрело системный характер – прокуратура
21:48
НАТО не считает блефом скопление войск РФ возле Украины – генсек
20:54
Богдан обвинил Зеленского во лжи
20:24
В Украине стало меньше отстраненных за отсутствие прививки учителей
19:49
Эрдоган приказал расследовать причины падения лиры, обвалившейся после его заявлений
19:16
Янукович решил обжаловать свое устранение с должности президента
Все новости...