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Эстония направляет военных на польско-белорусскую границу

Четверг, 25 ноября 2021, 08:45
Эстония направляет военных на польско-белорусскую границу
Мигранты на белорусско-польской границе. Фото AFP via Getty Images

Эстония решила направить на охрану польско-белорусской границы 60 военнослужащих.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема

Прямая речь Херема: "Миграционный кризис на границе с Польшей показывает, что некоторые страны продолжают использовать миграцию как оружие. Урок польского кризиса состоит в том, что миграционное оружие, которое Россия использовала несколько лет назад, все еще находится в руках некоторых стран, и мы должны быть к этому готовы".

Детали: Военные направятся в Польшу на будущей неделе. В команду войдут саперы, разведчики, наблюдатели и интендантская служба. Они будут заниматься строительством и ремонтом пограничных заграждений, поддержкой пограничной службы и вооруженных сил Польши.

Херем также сообщил, что отказ СМИ в допуске на польскую границу является не цензурой, а мерой безопасности – поскольку все, что показивают по открытому телевидению "непреднамеренно играет роль разведывательного элемента для другой стороны" и "та сторона умеет очень хорошо это использовать".

Комментируя информацию, что Россия может начать принимать мигрантов через аэропорт Пскова и переправлять их до границ с Балтией, Херем отметил, что "полученная информация не вызывает опасений".
Он также выразил уверенность, что "Силы обороны Эстонии готовы быстро отреагировать на возможный кризис".

Предыстория: 

  • 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. После нескольких попыток штурма границы, которые оказались неудачными, они разбили лагерь.
  • В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые хотят нелегально пересечь границу ЕС.
  • Украинские силовики активизировали усилия для предотвращения подобной ситуации на границе Украины: было определено 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси.

Темы: ЭстонияБеларусьПольшаграница
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