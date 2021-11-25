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У Києві знову зросла кількість смертей від covid, майже 1700 нових хворих

Четвер, 25 листопада 2021, 10:06
фото кмда

За минулу добу, 24 листопада, у Києві виявили 1688 випадків коронавірусу, померло 46 хворих.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Facebook

Деталі: З 1688 хворих – 913 жінок віком від 18 до 94 років та 655 чоловіків від 18 до 92 років.

Також захворіло багато дітей – 71 дівчинка (від 2 місяців до 17 років) та 49 хлопчиків (від 6 місяців до 17 років).

Померли 46 людей – 22 жінки (від 53 до 85 років) та 24 чоловіка (від 48 до 89 років).

1801 людина подолала коронавірус.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (271), Солом’янському (236) та в Святошинському (228).

Нагадаємо: За добу 24 листопада в Україні коронавірус діагностували 16 943 особам, 628 хворих померли.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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