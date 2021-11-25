В Киеве снова выросло количество смертей от covid, почти 1700 новых больных
Четверг, 25 ноября 2021, 09:06
За минувшие сутки, 24 ноября, в Киеве обнаружили 1688 случаев коронавируса, умерли 46 больных.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Facebook
Детали: Из 1688 больных – 913 женщин от 18 до 94 лет и 655 мужчин от 18 до 92 лет.
Также заболели многие дети – 71 девочка (от 2 месяцев до 17 лет) и 49 мальчиков (от 6 месяцев до 17 лет).
Умерли 46 человек – 22 женщины (от 53 до 85 лет) и 24 мужчины (от 48 до 89 лет).
1801 человек преодолел коронавирус.
Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (271), Соломенском (236) и Святошинском (228).
Напомним: За сутки 24 ноября в Украине коронавирус диагностировали 16 943 людям, 628 больных умерли.
Украинская правда