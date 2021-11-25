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В Киеве снова выросло количество смертей от covid, почти 1700 новых больных

Четверг, 25 ноября 2021, 10:06
фото кгга

За минувшие сутки, 24 ноября, в Киеве обнаружили 1688 случаев коронавируса, умерли 46 больных.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Facebook

Детали: Из 1688 больных – 913 женщин от 18 до 94 лет и 655 мужчин от 18 до 92 лет.

Также заболели многие дети – 71 девочка (от 2 месяцев до 17 лет) и 49 мальчиков (от 6 месяцев до 17 лет).

Умерли 46 человек – 22 женщины (от 53 до 85 лет) и 24 мужчины (от 48 до 89 лет).

1801 человек преодолел коронавирус.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Дарницком (271), Соломенском (236) и Святошинском (228).

Напомним: За сутки 24 ноября в Украине коронавирус диагностировали 16 943 людям, 628 больных умерли.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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