Силовики провели навчання на Донбасі – відбивали напад "терористів"

СБУ спільно з поліцією, Нацгвардією і прикордонниками провели антитерористичні навчання у районі проведення операції Об’єднаних сил, відпрацювавши дії при можливому нападі терористів.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно СБУ: "За легендою тренувань, умовні терористи проникли на територію слідчого ізолятора у Старобільську і захопили у заручники співробітників пенітенціарної установи. Злочинці вимагали звільнити осіб, яких взято під варту.

Оскільки вимогу "терористів" не було виконано одразу, то їхні спільники вчинили "диверсію", підірвавши міст через річку Айдар".

Деталі: СБУ прийняла рішення про початок силової фази – бійці Центру спеціальних операцій СБУ "А" нейтралізували "терористів" і звільнили "заручників".

Тим часом вибухотехніки виявили закладені "вибухові пристрої" та знешкодили їх.

Інші учасники навчань оперативно відновили транспортне сполучення через річку, звівши понтонну переправу, і локалізували наслідки диверсії.

Умовних диверсантів затримали.

У навчаннях взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, прокуратури, Державної кримінально-виконавчої служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Повідомляється, що учасники тренувань показали готовність до злагодженої взаємодії під час антитерористичної операції у районі ООС.