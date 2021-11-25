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Силовики провели навчання на Донбасі – відбивали напад "терористів"

Четвер, 25 листопада 2021, 09:25
Силовики провели навчання на Донбасі – відбивали напад терористів
Фото СБУ

СБУ спільно з поліцією, Нацгвардією і прикордонниками провели антитерористичні навчання у районі проведення операції Об’єднаних сил, відпрацювавши дії при можливому нападі терористів.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно СБУ: "За легендою тренувань, умовні терористи проникли на територію слідчого ізолятора у Старобільську і захопили у заручники співробітників пенітенціарної установи. Злочинці вимагали звільнити осіб, яких взято під варту. 

 

Оскільки вимогу "терористів" не було виконано одразу, то їхні спільники вчинили "диверсію", підірвавши міст через річку Айдар". 

 

Деталі: СБУ прийняла рішення про початок силової фази – бійці Центру спеціальних операцій СБУ "А" нейтралізували "терористів" і звільнили "заручників".

 

Тим часом вибухотехніки виявили закладені "вибухові пристрої" та знешкодили їх. 

 

Інші учасники навчань оперативно відновили транспортне сполучення через річку, звівши понтонну переправу, і локалізували наслідки диверсії. 

 

Умовних диверсантів затримали.

У навчаннях взяли участь регіональні підрозділи СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, прокуратури, Державної кримінально-виконавчої служби, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Повідомляється, що учасники тренувань показали готовність до злагодженої взаємодії під час антитерористичної операції у районі ООС.

Українська правда

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Теми: СБУООСНацгвардіяполіція
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