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Силовики провели учения на Донбассе – отбивали нападение "террористов"

Четверг, 25 ноября 2021, 10:25
Фото СБУ

СБУ совместно с полицией, Нацгвардией и пограничниками провели антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил, отработав действия при возможном нападении террористов.

Источник: сайт СБУ

Дословно СБУ: "Согласно легенде учений, условные террористы проникли на территорию следственного изолятора в Старобельске и захватили в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Преступники требовали освободить лиц, взятых под стражу. 

 

Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, то их сообщники совершили "диверсию", взорвав мост через реку Айдар". 

 

Детали: СБУ приняла решение о начале силовой фазы – бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников".

 

В то время взрывотехники обнаружили заложенные "взрывные устройства" и обезвредили их.

 

Другие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, сведя понтонную переправу, и локализировали последствия диверсии.

 

Условные диверсанты были задержаны.

В учениях приняли участие региональные подразделения СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органы государственной власти и местного самоуправления.

Сообщается, что участники тренировок показали готовность к слаженному взаимодействию во время антитеррористической операции в районе ООС.

Украинская правда
Темы: СБУООСНацгвардияполиция
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