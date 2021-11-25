Силовики провели учения на Донбассе – отбивали нападение "террористов"
СБУ совместно с полицией, Нацгвардией и пограничниками провели антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил, отработав действия при возможном нападении террористов.
Источник: сайт СБУ
Дословно СБУ: "Согласно легенде учений, условные террористы проникли на территорию следственного изолятора в Старобельске и захватили в заложники сотрудников пенитенциарного учреждения. Преступники требовали освободить лиц, взятых под стражу.
Поскольку требование "террористов" не было выполнено сразу, то их сообщники совершили "диверсию", взорвав мост через реку Айдар".
Детали: СБУ приняла решение о начале силовой фазы – бойцы Центра специальных операций СБУ "А" нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников".
В то время взрывотехники обнаружили заложенные "взрывные устройства" и обезвредили их.
Другие участники учений оперативно восстановили транспортное сообщение через реку, сведя понтонную переправу, и локализировали последствия диверсии.
Условные диверсанты были задержаны.
В учениях приняли участие региональные подразделения СБУ, Вооруженных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, прокуратуры, Государственной уголовно-исполнительной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органы государственной власти и местного самоуправления.
Сообщается, что участники тренировок показали готовность к слаженному взаимодействию во время антитеррористической операции в районе ООС.