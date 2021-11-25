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В облраді Закарпаття новий глава – його не могли обрати місяць через серію "мінувань"

Четвер, 25 листопада 2021, 13:25
В облраді Закарпаття новий глава – його не могли обрати місяць через серію мінувань
фото facebook.com/vchubirko

Закарпатські депутати під час сесії у четвер, 25 листопада, обрали головою Закарпатської обласної ради представника партії "Рідне Закарпаття" Володимира Чубірка, якого підтримали 37 депутатів.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Перед початком голосування декілька депутатів, зокрема від "За майбутнє" та "Слуги народу", відмовилися від голосування.

У своїй промові новообраний голова Закарпатської облради Володимир Чубірко зазначив, що обіцяє "чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки".

Видання зазначає, що голову Закарпатської обласної ради обрали не з першої спроби, зі скандалами, взаємними звинуваченнями фракцій про незаконність дій та трьома "замінуваннями" будівлі.

Після рішення 28 жовтня про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської обласної ради Олексія Петрова депутати вирішили провести наступне засідання сесії у четвер, 4 листопада. А 4 листопада – знову перенесли засідання на суботу, 6 листопада.

У суботу було "замінування". Потім вже звільнений Петров скликав засідання сесії на 15 листопада, де сам голосував і його там знову звільнили. Як тільки почали обговорювати нові вибори – знову повідомили про замінування. Засідання перенесли на 17 листопада, але і в той день було "замінування" та нове перенесення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Закарпаттявибори
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