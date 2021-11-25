В облсовете Закарпатья новый глава – его не могли выбрать месяц из-за серии "минирований"

Закарпатские депутаты во время сессии в четверг, 25 ноября, избрали председателем Закарпатского областного совета представителя партии "Родное Закарпатье" Владимира Чубирко, которого поддержали 37 депутатов.

Источник: Zaxid.net

Детали: Перед началом голосования несколько депутатов, в частности от "За будущее" и "Слуги народа", отказались от голосования.

В своей речи новоизбранный глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко отметил, что обещает "честно и добросовестно выполнять свои обязанности".

Издание отмечает, что главу Закарпатского областного совета избрали не с первой попытки, со скандалами, взаимными обвинениями фракций о незаконности действий и тремя минированиями" здания.

После решения 28 октября о досрочном прекращении полномочий главы Закарпатского областного совета Алексея Петрова депутаты решили провести следующее заседание сессии в четверг, 4 ноября. А 4 ноября – снова перенесли заседание на субботу, 6 ноября.

В субботу было "минирование". Затем уже уволенный Петров созвал заседание сессии на 15 ноября, где сам голосовал и его там снова уволили. Как только начали обсуждать новые выборы – снова сообщили о минировании. Заседание перенесли на 17 ноября, но и в тот день было "минирование" и новый перенос.