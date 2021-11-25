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Помер ексмер Києва Омельченко

Четвер, 25 листопада 2021, 15:57
Олександр Омельченко. фото з його Facebook

Депутат Київської міської ради, голова фракції "Єдність", ексмер столиці Олександр Омельченко помер на 84 році життя.

Джерело: пресслужба Київради у коментарі УП, мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Причин смерті УП не назвали, але раніше мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що Омельченка госпіталізували з ковідом у непростому стані.

Чинний голова міста  Віталій Кличко підтвердив інформацію про смерть та висловив співчуття рідним Омельченка.

Довідково: Олександр Омельченко керував столицею України з 1998 по 2006 рік.

У 2004-му балотувався в президенти та отримав 0,48% голосів виборців.

Був нардепом у Верховній Раді  6 скликання від блоку "Наша Україна-Народна Самооборона".

У 2010 році Омельченко був серед тих депутатів, які голосували за ратифікацію "Харківських угод", підписаних Віктором Януковичем про продовження перебування російського Чорноморського флоту в українському Криму до 2042 року в обмін на знижку на газ.

Українська правда
Теми: Київ


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