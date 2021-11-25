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Умер экс-мэр Киева Омельченко

Четверг, 25 ноября 2021, 15:57
Александр Омельченко. фото с его Facebook

Депутат Киевского городского совета, глава фракции "Єдність", экс-мер столицы Александр Омельченко скончался на 84-м году жизни.

Источник: пресс-служба Киевсовета в комментарии УП, мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Причины смерти УП не назвали, но ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что Омельченко был госпитализирован с коронавирусом в непростом состоянии.

Действующий глава города Виталий Кличко подтвердил информацию о смерти и выразил соболезнования родным Омельченко.

Справка: Александр Омельченко руководил столицей Украины с 1998 по 2006 год.

В 2004 году баллотировался в президенты и получил 0,48% голосов избирателей.

Был нардепом в Верховной Раде 6 созыва от блока "Наша Украина-Народная Самооборона".

В 2020 году Омельченко был среди депутатов, которые голосовали за ратификацию "Харьковских соглашений", подписанных Виктором Януковичем о продолжении пребывания российского Черноморского флота в украинском Крыму до 2042 года в обмен на скидку на газ.

Украинская правда
Темы: Киев
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