Путін випробував на собі назальну вакцину від коронавірусу – Пєсков
Четвер, 25 листопада 2021, 16:25
У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін випробував на собі назальну вакцину від коронавірусу у вигляді рідини.
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС
Пряма мова: "Президент мав на увазі, що йдеться про рідину. Це назальна вакцина, у випробуваннях якої він взяв участь".
Деталі: Пєсков повідомив, що назальну вакцину Путіну впорснули наступного дня після ревакцинації препаратом "Супутник Лайт".
За словами спікера Путіна, жодних побічних ефектів та температури у глави РФ не було.
Раніше Путін розповів, що випробував назальну вакцину від коронавірусу у вигляді порошку.
Передісторія:
- Раніше президент Росії Володимир Путін повідомив, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу російською вакциною "Спутник Лайт".
Українська правда