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Путін випробував на собі назальну вакцину від коронавірусу – Пєсков

Четвер, 25 листопада 2021, 16:25

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін випробував на собі назальну вакцину від коронавірусу у вигляді рідини. 

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Президент мав на увазі, що йдеться про рідину. Це назальна вакцина, у випробуваннях якої він взяв участь".

Деталі: Пєсков повідомив, що назальну вакцину Путіну впорснули наступного дня після ревакцинації препаратом "Супутник Лайт".

За словами спікера Путіна, жодних побічних ефектів та температури у глави РФ не було.

Раніше Путін розповів, що випробував назальну вакцину від коронавірусу у вигляді порошку.

Передісторія: 

  • Раніше президент Росії Володимир Путін повідомив, що пройшов ревакцинацію від коронавірусу російською вакциною "Спутник Лайт".

Українська правда
Теми: ПутінвакцинаціякоронавірусCovid-2019


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