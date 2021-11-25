Путін випробував на собі назальну вакцину від коронавірусу – Пєсков

У Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін випробував на собі назальну вакцину від коронавірусу у вигляді рідини.

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Президент мав на увазі, що йдеться про рідину. Це назальна вакцина, у випробуваннях якої він взяв участь".

Деталі: Пєсков повідомив, що назальну вакцину Путіну впорснули наступного дня після ревакцинації препаратом "Супутник Лайт".

За словами спікера Путіна, жодних побічних ефектів та температури у глави РФ не було.

Раніше Путін розповів, що випробував назальну вакцину від коронавірусу у вигляді порошку.

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