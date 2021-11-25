Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса – Песков
Четверг, 25 ноября 2021, 15:25
В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание ТАСС
Прямая речь: "Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие".
Детали: Песков сообщил, что назальную вакцину Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт".
По словам спикера Путина, никаких побочных эффектов и температуры у главы РФ не было.
Ранее Путин рассказал, что испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в виде порошка.
Предыстория:
- Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник Лайт".