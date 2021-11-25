Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса – Песков

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Прямая речь: "Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие".

Детали: Песков сообщил, что назальную вакцину Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации препаратом "Спутник Лайт".

По словам спикера Путина, никаких побочных эффектов и температуры у главы РФ не было.

Ранее Путин рассказал, что испытал на себе назальную вакцину от коронавируса в виде порошка.

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