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На кордоні з Білоруссю тривають посилені заходи

Четвер, 25 листопада 2021, 16:23
фото ДПСУ

Зважаючи на потенційні ризики загострення ситуації, тривають заходи з посилення українсько-білоруського кордону та консолідації зусиль всіх задіяних сил і засобів.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: В рамках спецоперації у прикордонних районах та на кордоні на службу виходять спільні з представниками Нацгвардії та Нацполіції наряди, встановлено додаткові контрольні пости та патрулюються під’їзні шляхи до кордону. Забезпечено повітряний моніторинг лінії державного кордону.

 

На цей час на посиленні перебувають визначені резерви у всіх областях, що межують з Білоруссю та продовжується облаштування місць їх дислокацій.

Також проводяться заходи з укріплення кордону на напрямках ймовірних правопорушень, для цього сформовані необхідні інженерні групи.

Триває підготовка до спільного тактико-спеціального навчання.

 

Що було раніше: Для посилення захисту державного кордону з Республікою Білорусь та зміцнення обороноздатності держави уряд виділив МВС та Міноборони майже 214 млн грн.

76 млн передбачені Державній прикордонній службі для виконання заходів з посилення кордону  (за попередніми розрахунками, 66 910 55 грн з цієї суми мають піти на харчування особового складу, паливно-мастильні матеріали, спеціальні засоби активної оборони, організацію розміщення в польових умовах) та для закупівлі елементів з облаштування державного кордону.

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна службаБілорусь


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