Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На границе с Беларусью продолжаются усиленные меры

Четверг, 25 ноября 2021, 16:23
фото ГПСУ

Учитывая потенциальные риски обострения ситуации, продолжаются меры по усилению украинско-белорусской границы и консолидации усилий всех задействованных сил и средств.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В рамках спецоперации в приграничных районах и на границе на службу выходят совместные с представителями Нацгвардии и Нацполиции наряды, установлены дополнительные контрольные посты и патрулируются подъездные пути к границе. Обеспечен воздушный мониторинг линии государственной границы.

 

В настоящее время на усилении находятся определенные резервы во всех областях, граничащих с Беларусью и продолжается обустройство мест их дислокаций.

Также проводятся мероприятия по укреплению границы по направлениям вероятных правонарушений, для этого сформированы необходимые инженерные группы.

Продолжается подготовка к совместным тактико-специальным учениям.

 

Что было ранее: Для усиления защиты государственной границы с Республикой Беларусь и укрепления обороноспособности государства правительство выделило МВД и Минобороны почти 214 млн грн.

76 млн предусмотрены Государственной пограничной службе для выполнения мероприятий по усилению границы (по предварительным расчетам, 66 910 55 грн из этой суммы должны пойти на питание личного состава, горюче-смазочные материалы, специальные средства активной обороны, организацию размещения в полевых условиях) и для закупки элементов по обустройству государственной границы.

Украинская правда
Темы: границаПограничная службаБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 85 тысяч

Главные новости субботы и ночи: обвинение Богдана, Янукович обжалует свое отстранение от должности

Кулеба назвал российским нарративом то, что Украину не надо вооружать

Из-за штамма "омикрон" Израиль закрывает границы на две недели

Штамм коронавируса "омикрон" обнаружили в Германии

НАТО не считает блефом скопление войск РФ возле Украины – генсек

Все новости...
граница
В Польше рассказали о штурме границы группой из более 200 мигрантов
Эстония направляет военных на польско-белорусскую границу
Главные новости среды и ночи: спецоперация на границе с Беларусью, юбилей Ермака
Последние новости
09:28
Новый штамм коронавируса Omicron добрался до Австралии
08:44
В субботу против Covid привились 139,5 тысячи украинцев
08:20
Число жертв коронавируса в Украине перевалило за 85 тысяч
08:00
Главные новости субботы и ночи: обвинение Богдана, Янукович обжалует свое отстранение от должности
07:25
Оккупанты на Донбассе осуществили дистанционное минирование возле населенного пункта
06:30
Германия и Великобритания лидируют в мире по распространению Covid
05:45
Более 800 нарушений "тишины" зафиксировала Миссия ОБСЕ на Донбассе за сутки
04:58
Кулеба назвал российским нарративом то, что Украину не надо вооружать
03:54
Из-за штамма "омикрон" Израиль закрывает границы на две недели
02:55
Штамм коронавируса Omicron подтвердили в Италии
Все новости...