На границе с Беларусью продолжаются усиленные меры

Учитывая потенциальные риски обострения ситуации, продолжаются меры по усилению украинско-белорусской границы и консолидации усилий всех задействованных сил и средств.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В рамках спецоперации в приграничных районах и на границе на службу выходят совместные с представителями Нацгвардии и Нацполиции наряды, установлены дополнительные контрольные посты и патрулируются подъездные пути к границе. Обеспечен воздушный мониторинг линии государственной границы.

В настоящее время на усилении находятся определенные резервы во всех областях, граничащих с Беларусью и продолжается обустройство мест их дислокаций.

Также проводятся мероприятия по укреплению границы по направлениям вероятных правонарушений, для этого сформированы необходимые инженерные группы.

Продолжается подготовка к совместным тактико-специальным учениям.

Что было ранее: Для усиления защиты государственной границы с Республикой Беларусь и укрепления обороноспособности государства правительство выделило МВД и Минобороны почти 214 млн грн.

76 млн предусмотрены Государственной пограничной службе для выполнения мероприятий по усилению границы (по предварительным расчетам, 66 910 55 грн из этой суммы должны пойти на питание личного состава, горюче-смазочные материалы, специальные средства активной обороны, организацию размещения в полевых условиях) и для закупки элементов по обустройству государственной границы.