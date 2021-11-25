Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На границе с Беларусью продолжаются усиленные меры

Четверг, 25 ноября 2021, 15:23
На границе с Беларусью продолжаются усиленные меры
фото ГПСУ

Учитывая потенциальные риски обострения ситуации, продолжаются меры по усилению украинско-белорусской границы и консолидации усилий всех задействованных сил и средств.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В рамках спецоперации в приграничных районах и на границе на службу выходят совместные с представителями Нацгвардии и Нацполиции наряды, установлены дополнительные контрольные посты и патрулируются подъездные пути к границе. Обеспечен воздушный мониторинг линии государственной границы.

 

В настоящее время на усилении находятся определенные резервы во всех областях, граничащих с Беларусью и продолжается обустройство мест их дислокаций.

Также проводятся мероприятия по укреплению границы по направлениям вероятных правонарушений, для этого сформированы необходимые инженерные группы.

Продолжается подготовка к совместным тактико-специальным учениям.

 

Что было ранее: Для усиления защиты государственной границы с Республикой Беларусь и укрепления обороноспособности государства правительство выделило МВД и Минобороны почти 214 млн грн.

76 млн предусмотрены Государственной пограничной службе для выполнения мероприятий по усилению границы (по предварительным расчетам, 66 910 55 грн из этой суммы должны пойти на питание личного состава, горюче-смазочные материалы, специальные средства активной обороны, организацию размещения в полевых условиях) и для закупки элементов по обустройству государственной границы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаПограничная службаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
граница
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Возле границы Польши с Калининградом нашли загадочный воздушный шар
Последние новости
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
Все новости...
Реклама: