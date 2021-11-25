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Єврокомісія рекомендує пускати в ЄС всіх вакцинованих туристів з третіх країн, "червоного списку" не буде

Четвер, 25 листопада 2021, 15:40

Європейська комісія запропонувала рекомендації, згідно з якими вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволений в'їзд в країни Євросоюзу.

Про це заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми матимемо нові правила для мандрівок в Європейський Союз з третіх країн з 1 березня. Зараз ми маємо одні правила для необхідних поїздок, коли люди за термінової потреби завжди можуть приїхати в ЄС. Також зараз у нас є список країн, з яких дозволені несуттєві поїздки, тобто для подорожей, він налічує 20 країн. Але тепер ми перейдемо від принципу списку країн до індивідуального підходу. Це означає, що ми дозволимо всім вакцинованим людям приїжджати в ЄС", - сказала Йоганссон.

Йоганссон пояснила, що якщо людина щеплена визнаними в ЄС вакцинами, вона може в будь-який момент приїхати в Євросоюз.

У разі вакцинації препаратами, схваленими ВООЗ, але не європейським регулятором, країнам ЄС також рекомендується впускати таких мандрівників. Але ці мандрівники повинні будуть здати ПЛР-тест до чи після приїзду в країну.

"Люди, які мають сертифікат, що підтверджує одужання після хвороби, також можуть приїхати, здавши ПЛР-тест. Діти віком до 18 років можуть приїжджати з тестом", - сказала вона.

З 10 січня сертифікат про вакцинацію третіх країн буде визнаватися, якщо з другої дози пройшло не більше 9 місяців, в іншому випадку необхідно отримати додаткову дозу.

"Якщо ваша вакцинація старша за 9 місяців станом на 10 січня, ви не можете приїхати в ЄС з третьої країни без отримання бустерної дози", - уточнила Йоганссон.

Крім того, громадяни третіх країн з 1 березня не зможуть приїхати в ЄС з туристичною метою, якщо вони не вакциновані від коронавірусу або не мають підтвердження одужання.

Нагадаємо, Європейська комісія виступила із рекомендацією змінити термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 для поїздок в країни Євросоюзу.

Детальніше про нові правила читайте у статті "Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України.

Дивіться також пояснення на нашому Youtube-каналі: Правила в'їзду до ЄС від листопада-2021. Що змінила червона зона?

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвакцинація
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