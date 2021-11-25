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ЕК рекомендует пускать в ЕС всех вакцинированных туристов из третьих стран, "красного списка" не будет

Четверг, 25 ноября 2021, 16:40

Европейская комиссия предложила рекомендации, согласно которым вакцинированным путешественникам из любых третьих стран будет разрешен въезд в страны Евросоюза.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"У нас будут новые правила для путешествий в Европейский Союз из третьих стран с 1 марта. Сейчас мы имеем одни правила для необходимых поездок, когда люди при срочной необходимости всегда могут приехать в ЕС. Также сейчас у нас есть список стран, из которых разрешены несущественные поездки, то есть для путешествий он насчитывает 20 стран. Но теперь мы перейдем от принципа списка стран к индивидуальному подходу. Это значит, что мы позволим всем вакцинированным людям приезжать в ЕС", - сказала Йоханссон.

Еврокомиссар объяснила, что, если человек привит признанными в ЕС вакцинами, он может в любой момент приехать в Евросоюз.

В случае вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ, но не европейским регулятором, странам ЕС также рекомендуется впускать таких путешественников. Но эти путешественники должны будут сдать ПЦР-тест до или после приезда в страну.

"Люди, имеющие сертификат, подтверждающий выздоровление после болезни, также могут приехать, сдав ПЦР-тест. Дети до 18 лет могут приезжать с тестом", - сказала она.

С 10 января сертификат о вакцинации третьих стран будет признаваться, если со второй дозы прошло не более 9 месяцев, в противном случае необходимо получить дополнительную дозу.

"Если ваша вакцинация старше 9 месяцев по состоянию на 10 января, вы не можете приехать в ЕС из третьей страны без получения бустерной дозы", – уточнила Йоханссон.

Напомним, Европейская комиссия выступила с рекомендацией изменить срок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 для поездок в страны Евросоюза.

Подробнее о новых правилах читайте в статье "Весна придет - колоть будем". Почему ЕС может добавить ограничения для путешествий из Украины

Смотрите также объяснения на нашем Youtube-канале: Правила въезда в ЕС с ноября-2021. Что изменила красная зона?

Темы: ЕСвакцинация
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