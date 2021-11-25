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У Львові затримали вандалів, які написали "За Степана Бендер" на могилі поляків 

Четвер, 25 листопада 2021, 21:45
У Львові затримали вандалів, які написали За Степана Бендер на могилі поляків 
Фото: Львівська міська рада

У Львові затримали жителів Донецької області, які сплюндрували місця поховання поляків на Личаківському цвинтарі написом "За Степана Бендер".

Джерело: facebook патрульної поліції Львова, повідомлення Львівської міської ради

Дослівно: "Сьогодні, близько 17-ї години, патрульні 4 батальйону помітили трьох невідомих осіб біля Личаківського цвинтаря, які підозріло поводилися, а згодом зайшли на територію кладовища.

Інспектори, втративши їх з поля зору, прийняли рішення обстежити територію, залучивши додаткові екіпажі. Біля арок із похованнями польських військових вони помітили цих осіб під час вчинення ними акту вандалізму, а саме здійснення написів провокаційного змісту".

Деталі: Поліцейські додали, що третьому вандалові вдалося втекти. Затримані виявилися жителі Донецької області 43 і 49 років.

На світлині, оприлюдненому Львівською міською радою, видно, що вандали написали вираз "За Степана Бендер" та дві смужки: одну - з синьої та жовтої фарби, другу - з червоної та чорної.

Затримання зловмисників на місці злочину
Затримання зловмисників на місці злочину
Фото: патрульна поліція Львова

Що було раніше: У березні невідомі сплюндрували могилу Степана Бандери в Мюнхені, в Німеччині.

Українська правда

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Теми: БандераЛьвівПольща
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