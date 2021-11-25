Во Львове задержали вандалов, которые написали "За Степана Бендер" на могиле поляков

Во Львове задержали жителей Донецкой области, осквернших места захоронения поляков на Лычаковском кладбище надписью "За Степана Бендер".

Источник: facebook патрульной полиции Львова, сообщение Львовского городского совета

Дословно: "Сегодня, около 17 часов, патрульные 4 батальона заметили трех неизвестных возле Лычаковского кладбища, которые вели себя подозрительно, а затем зашли на территорию кладбища.

Инспекторы, потеряв их из виду, приняли решение обследовать территорию, и привлёкши дополнительные экипажи. У арок с захоронениями польских военных они заметили этих мужчин во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания".

Детали: Полицейские добавили, что третьему вандалу удалось скрыться. Задержанные оказались жители Донецкой области 43 и 49 лет.

На фото, обнародованном Львовским городским советом, видно, что вандалы написали выражение "За Степана Бендер" и две полоски: одну - из синей и желтой краски, вторую - из красной и черной.

Задержание правонарушителей на месте преступления Фото: патрульная полиция Львова

Что было раньше: В марте неизвестные разорили могилу Степана Бандеры в Мюнхене, в Германии.