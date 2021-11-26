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Британия приостановила рейсы из Африки из-за нового варианта COVID-19

Пятница, 26 ноября 2021, 01:00
Британия приостановила рейсы из Африки из-за нового варианта COVID-19
EMMANUEL CROSET/AFP via Getty Images

В ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 – B.1.1.529 – имеющий "очень необычную совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.

Источник: Национальный институт инфекционных заболеваний (NICD), AlJazeera, министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла, Reuters со ссылкой на Агентство безопасности здравоохранения Великобритании

Детали: Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.

Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19.

Джо Фахла сказал, что этот вариант вызывает "серьезную обеспокоенность" и стоит за "экспоненциальным" увеличением количества зарегистрированных случаев, что делает его "серьезной угрозой".

В частности в ЮАР было зарегистрировано 22 положительных случая нового варианта. Обнаруженные случаи и процент положительных результатов тестирования быстро увеличиваются в трех провинциях страны, включая Гаутенг, где находится Йоханнесбург и столица страны Претория.  Недавно обнаруженная вспышка кластера сконцентрирована в одном из высших учебных заведений Претории.

Вариант также зафиксирован в Ботсване и Гонконге среди путешественников из Южной Африки.

В связи с новым вариантом Британия прекратила все рейсы из Южной Африки, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото и Эсватини.

Что предшествовало:

  • Ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID, "еще опаснее предыдущих и устойчивый к вакцинам".
  • Доктор Том Пикок, вирусолог из колледжа Лондона, который первым заметил распространение нового штамма, описал комбинацию мутаций в варианте как "ужасную" и назвал его "хуже всех остальных".
  • Сообщалось, что новый вариант содержит 32 мутации.

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